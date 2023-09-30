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Херсонську громаду обстріляли 20 разів, поранено двох людей

Ворог використав для цього 62 снаряди.

Херсонську громаду обстріляли 20 разів, поранено двох людей
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Херсонську громаду за минулу добу обстріляли 20 разів.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Російський ворог використав для цього 62 снаряди.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Придніпровському, Молодіжному, Садовому та Інженерному.

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Унаслідок російських ворожих обстрілів дві людини зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.

Як повідомили у Херсонській ОВА, під черговий обстріл потрапила Нововоронцовка. Вогнем пошкоджені магазин, кафе, аптека. Постраждали й приватні садиби. Боєприпаси влучили в городи та господарські споруди. 

Загалом ворог випустив по селищу 10 артснарядів.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, вчора російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона. Внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. 

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