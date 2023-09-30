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Африка зацікавлена в розміщенні у себе виробництва української зброї, - Дмитро Кулеба

Він також вважає, що "попит на продаж зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим".

Африка зацікавлена в розміщенні у себе виробництва української зброї, - Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.

Про це на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Інтерфакс-Україна.

"Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита. В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?" Тобто, там інше сприйняття наших потреб", - сказав Кулеба.

За словами міністра, друга зацікавленість, яка з'явилася в Африки - це, власне, розміщення виробництва української зброї та амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", - зазначив Кулеба. 

Він вважає, що "попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим".

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Нагадаємо, що на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій. Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.

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