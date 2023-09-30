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Росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Росіяни били із САУ, мінометів і зі ствольної артилерії.

Російські війська за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано 33 вибухи.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 7 обстрілів (33 вибухи) з різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, росіяни били із САУ, мінометів 120 мм, мінометів 82 мм і зі ствольної артилерії. Окупанти гатили по Новгород-Сіверській громаді, по Конотопському та Шосткинському районах.

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Нагадаємо, що 29 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська та Миколаївська громади Сумської області.

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