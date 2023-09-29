Росіяни за день 25 разів обстрілювали Сумщину

Всього протягом дня у області було зафіксовано 116 вибухів.

Сьогодні, 29 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська та Миколаївська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 116 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни завдали ударів з танку, артилерії, АГС та мінометів.

Есманську, Миколаївську сільську, Путивльську, Хотінську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів.

По Шалигинській та Великописарівській громадам росіяни вдарили з міномету та артилерії.

Також по Краснопільській громаді росіяни завдали ударів з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Росіяни поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді двома дронами-камікадзе та завдали кілька ударів з важкої артилерії.