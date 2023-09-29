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Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак

Питання про винищувачі та Patriot обговорювали за рік до повномасштабного вторгнення Росії.

Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Головне завдання і проблема України у питанні отримання винищувачів F-16 - знайти необхідну кількість пілотів.

Про це на зустрічі з журналістами сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні головна проблема - Президент поставив завдання і створена спеціальна група для того, щоби знайти таку кількість пілотів. Це є великим завданням для нового міністра оборони", - сказав Єрмак.

Глава ОПУ повідомив, що питання про винищувачі порушували перед партнерами за рік до повномасштабного вторгнення Росії.

"За рік до вторгнення ми були в Білому домі. Тоді Президент перший раз підняв питання Patriot. Така була пауза. І навіть ми не мріяли... Сьогодні вони є. Ми говорили про F-16. Два роки тому це здавалося неможливим. Вже сьогодні рішення є", - зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, наступного року Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16. А у вересні Пентагон починає мовну підготовку українських бойових пілотів. У жовтні США почнуть навчання українців на літаках F-16 на авіабазі Морріс. Самі літаки будуть важливі для України у довгостроковій перспективі, вважає очільник ВПС США.

Тим часом шатдаун у США може вплинути на навчання українських пілотів і обслуговувального персоналу на винищувачах. Йдеться про персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові.

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