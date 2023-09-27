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Нідерландські винищувачі F-16 мають надійти до України у 2024 році

Термін підготовки українських спеціалістів в Нідерландах оцінюють в шість-вісім місяців.

Нідерландські винищувачі F-16 мають надійти до України у 2024 році
Фото: EPA/UPG

В 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона наголосила, що перед тим необхідно навчити українських пілотів, техніків і всіх, хто задіяний в управлінні та обслуговуванні літаків.

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"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", - пояснила Оллонгрен.

Міністерка оборони зазначила, що зараз триває робота над запуском навчального центру в Румунії якомога швидше.

Нагадаємо, що уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Тим часом українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі у Техасі.

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