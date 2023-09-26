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В Києві помер сапер ДСНС Дмитро Цись, який підірвався на міні поблизу Лиману

Дмитро Цись підірвався в автомобілі на міні 15 вересня.

В Києві помер сапер ДСНС Дмитро Цись, який підірвався на міні поблизу Лиману
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 26 вересня, в Опіковому центрі Київської міської лікарні №2 помер сапер відділення піротехнічних робіт ДСНС Полтавщини, сержант служби цивільного захисту Цись Дмитро Віталійович. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Автомобіль саперів ДСНС, в якому був Дмитро Цись, наїхав на протитанкову міну 15 вересня, під час роботи у лісовому масиві поблизу м. Лиман Донецької області.

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Дмитро Цись отримав баротравми, а також опіки обличчя та верхніх кінцівок.

Він був госпіталізований до Лиманської лікарні, цього ж дня  його перевели до Опікового центру в Київ.

На жаль, травми виявилися досить складними. Врятувати пораненого сапера ДСНС не вдалося.

Нагадаємо, в полі в смт Андріївка Харківської області на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. А 13 вересня під час польових робіт біля с. Благодатне Ізюмського району Харківської області на протитанковій міні підірвався комбайн.

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