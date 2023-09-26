Українські військовослужбовці продовжують навчатись необхідним на полі бою навичкам.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Навички, отримані від бойових інженерів Збройних сил Канади на тренуваннях у рамках операції UNIFIER, допоможуть саперам ЗСУ зробити середовище безпечнішим для роботи та пересування військових”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.