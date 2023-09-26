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Канада навчає саперів ЗСУ у рамках операції UNIFIER

Навчання проводять бойові інженери Збройних сил Канади.

Канада навчає саперів ЗСУ у рамках операції UNIFIER
Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Українські військовослужбовці продовжують навчатись необхідним на полі бою навичкам.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Навички, отримані від бойових інженерів Збройних сил Канади на тренуваннях у рамках операції UNIFIER, допоможуть саперам ЗСУ зробити середовище безпечнішим для роботи та пересування військових”, - йдеться у повідомленні.

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Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.

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