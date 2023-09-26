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Росіяни скерували авіабомбу в медзаклад у Бериславі на Херсонщині

Пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Росіяни скерували авіабомбу в медзаклад у Бериславі на Херсонщині
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

Російська авіація атакувала медичний заклад у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, через влучання керованої авіабомби у лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

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Нагадаємо, нині росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Отримав поранення цивільний.

Також окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Відомо про двох потерпілих.

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