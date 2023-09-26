Росіяни скерували авіабомбу в медзаклад у Бериславі на Херсонщині

Пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Російська авіація атакувала медичний заклад у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, через влучання керованої авіабомби у лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Отримав поранення цивільний.

Також окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Відомо про двох потерпілих.