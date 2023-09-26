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Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до вишів за співбесідою

Тестування не буде необхідним для них.

Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть до вишів за співбесідою
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій здійснюватиметься у наступному році за співбесідою, без національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив на пресконференції, інформує Інтерфакс-Україна.

"Як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій. Ми всі сподіваємося, що ще окупованих територій на момент вступу не буде, але, якщо вони залишаться, що вступ з окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ", - сказав він.

За його словами, такі абітурієнти повинні будуть звернутися до освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

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Нагадаємо, що як повідомили в уряді, кількість бюджетних місць у вишах для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже цього року.

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