Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Полтавщині вибухнув газопровід високого тиску, – ДСНС

Загрози населеним пунктам немає. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

На Полтавщині вибухнув газопровід високого тиску, – ДСНС
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 26 вересня, на Полтавщині вибухнув газопровід висикого тиску. 

Про це повідомляє ДСНС. 

“О 13:00 виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску. Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється. 

Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння сухої трави.

Зі свого боку АТ "Лубнигаз" обіцяє інформувати про можливі перебої з постачанням газу в місті Лубни та районі в режимі онлайн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies