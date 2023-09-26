На Полтавщині вибухнув газопровід високого тиску, – ДСНС

Загрози населеним пунктам немає. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

Сьогодні, 26 вересня, на Полтавщині вибухнув газопровід висикого тиску.

Про це повідомляє ДСНС.

“О 13:00 виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску. Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на даній ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння сухої трави.

Зі свого боку АТ "Лубнигаз" обіцяє інформувати про можливі перебої з постачанням газу в місті Лубни та районі в режимі онлайн.