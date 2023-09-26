Жителька Козівської територіальної громади на Тернопільщині звернулася до поліції і повідомила про те, що її, ймовірно, обікрав сусід.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"У перші дні повномасштабного вторгнення жінка зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала. Додому приїхала через півтора року, але скарб вже не знайшла. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач, та написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. І це дало результат - правоохоронці віднайшли усі сховані банки.

Як виявилось, жінка просто не запам'ятала точне місце, де вона закопала свої коштовності.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вкрав у сусіда генератор і сховав його в лісі.