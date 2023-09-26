По пункту управління окупантів у Херсонській області під час наради офіцерів вдарили HIMARS-ом: відео

Нещодавно Сили оборони вдарили по пункту управління окупантів у Херсонській області HIMARS-ом. Під час удару в штабі проходила нарада офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Наводила вогонь на ворожий об'єкт СБУ. Про це повідомили джерела LB.ua у Силах оборони України.

"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус «200», 7 – «300»", – зазначили співрозмовники редакції.

Волонтер і активіст Сергій Стерненко в соцмережі X уточнив, що СБУ навела вогонь по штабу окупантів "Лелеками", на які у нього раніше був збір.

Нагадаємо, нещодавно СБУ і ВМС вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі, повідомили наші джерела. Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі.