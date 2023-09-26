Він намагався виїхати з країни, прихопив із собою револьвер та колекцію монет.

Учора вранці у пункті пропуску "Мостиська – залізнична станція" прикордонний наряд Львівського загону затримав 40-річного чоловіка, який намагався у незаконний спосіб перетнути держкордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"В ході огляду одного із вагонів прикордонники помітили, що двері до санвузла зачинені. Відкривши їх, інспектори виявили 40-річного чоловіка. Під час бесіди українець зізнався, що підстав для виїзду з України в нього немає, тому хотів потрапити за кордон саме у такий спосіб", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Крім того, під час перевірки особистих речей порушника з'ясувалося, що він прихопив із собою револьвер Major Berd, 20 набоїв до нього, а також 161 монету різних років випуску.

Фото: ДПСУ

"Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Також за цим фактом повідомлено представників Нацполіції, яким було згодом передано громадянина разом із виявленими предметами", – повідомили прикордонники.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ранішше в Харкові затримали військового – ухилянта, який втік із частини. У соцмережах чоловік "тролив" правоохоронців та закликав його спіймати.