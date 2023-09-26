Поліція затримала чоловіка, який через вікна проникав у квартири киян і обкрадав їх

Йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Столичні оперативники затримали чоловіка, який обкрадав житло киян на перших поверхах, куди проникав через вікна. З помешкань він забирав гроші та цінні речі власників.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До поліції Києв надійшло повідомлення від місцевої мешканки про крадіжку з квартири на вулиці Зодчих. Правоохоронці встановили, що крадій проник до житла, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку. Для цього він віджав металопластикове вікно.

Із помешкання він викрав гроші у сумі 14 500 доларів США, 50 000 польських злотих, 600 Євро, 10 000 гривень, мобільний телефон, два ноутбуки, дві золоті каблучки, золотий хрестик та золоту підвіску.

Протягом доби поліцейські встановили, що до крадіжки причетний неодноразово судимий за аналогічні злочини 36-річний киянин.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, а за місцем його мешкання провели обшук та вилучили викрадене майно.

Наразі встановлено, що затриманий причетний ще до однієї крадіжки з квартири на території Святошинського району, а також до крадіжок на території ще декількох районів столиці. Перевірка триває.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 214 700 гривень. Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейські затримали серійного крадія електросамокатів.