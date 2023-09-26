Позиція Китаю щодо війни в Україні шкодить іміджу Пекіна, − Домбровскіс

Європейський комісар з питань торгівлі, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розкритикував неспроможність Пекіна засудити війну Росії в Україні, давши зрозуміти, що блок не буде відокремлювати економіку від ключових політичних питань.

Про це пише Bloomberg.

Домбровскіс виступив сьогодні із критикою позиції президента Сі Цзіньпіна щодо війни, заявивши журналістам у Пекіні, що конфлікт є “явним порушенням” китайських принципів про територіальну цілісність.

Єврокомісар заявив, що позиція КНР − Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету щодо конфлікту, водночас надаючи Москві дипломатичну та економічну підтримку − несе репутаційні ризики.

Він додав, що китайський уряд має також турбувати саботаж Росією експорту зерна.

“Позиція Китаю впливає на його імідж не лише серед європейських споживачів, але й серед компаній. Війна робить його менш привабливим для інвестицій”, − сказав Домбровскіс.

У минулому євролідери з торгівлі дуже рідко робили явні зв’язки між своїми повноваженнями та зовнішньою політикою, сказала виконавчий директор Азійського торгового центру в Сінгапурі Дебора Елмс.

“Це змінюється досить швидко, особливо у зв'язку між торгівлею та безпекою. Хоч Китай може припустити, що ці питання розділені, ЄС цього не робить”, − сказала вона.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо минулого місяця заявила, що під час візиту до Пекіна компанії розповіли їй про ризики ведення бізнесу в Китаї, заявивши, що політика Комуністичної партії робить країну “ризикованою” та “непридатною для інвестування”. Ці коментарі прозвучали у той час, коли Китай намагається залучити іноземних інвесторів для відновлення економіки, що сповільнюється.

Нагадаємо, Домбровскіс обговорює у Пекіні жорсткіші умови торгівлі ЄС з Китаєм. Євроблок, зокрема, загрожує ввести тарифи на китайські електромобілі. Також єврокомісар має передати китайським колегам список торговельних “подразників” Брюсселя. Головними з них є обмеження Китаю на європейську косметику та медичну техніку, а також на вільний потік даних.