Головне за ніч та ранок середи, 27 вересня: наступ Сил оборони, ворожі обстріли Херсона

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 26 вересня, Сили оборони знищили близько 320 окупантів, 3 танки, засіб ППО та купу іншого ворожого начиння.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали двох ракетних ударів.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення. "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі", – написав голова ОВА Олександр Прокудін він.

Обстріли продовжилися і з ранку. Сьогодні о 05:00 армія ворога вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. О 7:21 Прокудін попередив про можливі пуски керованих авіабомб по Херсону і закликав бути в укриттях.

Зимою Росія зосередиться на завданні ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Україна буде відповідати, заявив у коментарі CNN глава Міноборони Рустем Умєров.

Щодо питань про зброю, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, глава відомства відповів, що "нам потрібно більше зброї, яка змінить гру". "Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", – резюмував очільник Міноборони.

В іранських ударних безпілотниках, які нещодавно атакували Україну, виявили багато європейських деталей. Про це пише The Guardian із посиланням на секретний документ, який Київ надіслав західним союзникам.

Цей 47-сторінковий звіт Україна передала урядам Group of 7 у серпні. У ньому йдеться, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 атак на населені пункти з використанням безпілотних літальних апаратів, що містять західні технології.

Згідно зі звітом, отриманим Guardian, 52 компоненти, виготовлені західними компаніями, були знайдені в безпілотнику Shahed-131 і 57 в моделі Shahed-136, дальність польоту якого становить 2000 км і крейсерська швидкість 180 км/год.

П'ять європейських компаній, включно з польською дочірньою компанією британської транснаціональної компанії, названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів. Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Більше інформації – в новині.

Міністри країн Європейського союзу у справах блоку прибули сьогодні до іспанського міста Мурсія, де два дні обговорюватимуть необхідні реформи для прийняття нових членів, зокрема України, Молдови та Західних Балкан, пише Politico.

Сьогодні відбудеться спільна вечеря, а у четвер − робочі засідання. Після вечері міністри розділяться на три групи для роботи над трьома різними темами: “інституційні виклики”, “поступова інтеграція” та “вплив розширення на політику ЄС”.

27 міністрів також обговорять франко-німецьку пропозицію про створення у Євросоюзі “чотирьох концентричних кіл”, у якому найбільш мотивовані члени отримають більше повноважень. Водночас інші країни можуть залишитися в ЄС, не рухаючись до тіснішого союзу.

Докладніше – в новині.

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