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Зимою РФ битиме по об’єктах енергетики, але Україна буде відповідати, – Умєров

Незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, які змінять ситуацію на полі бою.

Зимою РФ битиме по об’єктах енергетики, але Україна буде відповідати, – Умєров
Фото: EPA/UPG

Зимою Росія зосередиться на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Україна буде відповідати. Про це заявив у коментарі CNN глава Міноборони Рустем Умєров.

Щодо питань про зброю, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, глава відомства відповів, що "нам потрібно більше зброї, яка змінить гру". 

"Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", – резюмував очільник Міноборони.

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Нагадаємо, учора в Курській області невідомий безпілотник атакував електричну підстанцію, внаслідок чого сім російських населених пунктів залишилися без світла. За даними джерел LB.ua, до атаки причетні бійці СБУ. Джерело в Службі зазначило, що "росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь".

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