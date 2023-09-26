"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - сказав Президент.

Зеленський додав, що триває робота з партнерами, аби "закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру".

Нагадаємо, цього місяця Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб. А США ввели санкції проти компаній з Ірану, Туреччини, Китаю і Росії, які ввозили деталі для іранських дронів і літаків.