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Зеленський анонсував нові санкції проти Росії

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський анонсував нові санкції проти Росії
Фото: Пресслужба Офіса президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - сказав Президент.

Зеленський додав, що триває робота з партнерами, аби "закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру". 

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Нагадаємо, цього місяця Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб. А США ввели санкції проти компаній з Ірану, Туреччини, Китаю і Росії, які ввозили деталі для іранських дронів і літаків.

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