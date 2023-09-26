До кінця жовтня заплановано відновити водопостачання у Марганці та Нікополі, - Лукашук

На відновлення водопостачання із державного бюджету була виділена субвенція на приблизно 160 млн гривень.

У Дніпропетровській області тривають роботи з відновлення водопостачання.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Служба відновлення працює. Ми розуміємо, що приблизно наприкінці жовтня у Марганці та Нікополі буде вирішене питання водопостачання”, - розповів Лукашук.

Він уточнив, що на відновлення водопостачання із державного бюджету була виділена субвенція на приблизно 160 млн гривень.

Також допомогу надали міжнародні партнери.

Наразі, зазначив Лукашук, у Нікопольському районі через щоденні обстріли немає можливості проводити відбудову житлової інфраструктури. Водночас невеликі роботи ведуться у Криворізькому та Дніпровському районах.

Нагадаємо, в кінці серпня на Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід, який проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем. Трубопровід вирішує проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу через теракт росіян на Каховській ГЕС. Його збудували за кошти Фонду ліквідації наслідків російської агресії.