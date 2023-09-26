Запрацював пункт пропуску на кордоні з Румунією, який закривали через російські бомбардування

У ніч на 26 вересня окупанти атакували Одещину ударними БпЛА типу Shahed.

Відновив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області, який через російську атаку вночі 26 вересня тимчасово не працював.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Про відновлення роботи пункту пропуску прикордонники повідомили о 18:40 26 вересня.

Поромна переправа Орлівка – Ісакча є річковою поромною переправою через Дунай, що сполучає Україну із Румунією. Там працює міжнародний пункт пропуску. Термінали розташовані поблизу села Орлівка.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 26 ворожих дронів.

Дві години загарбники били безпілотниками по Одещині. Є влучання у припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.