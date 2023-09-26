Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 26 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 70 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів, також російський літак здійснив пуск 10-ти ракет типу НУРС.

Крім того, Білопільську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів та вдарили дронами-камікадзе.

По Краснопільській громаді з території РФ завдали удару ракетами з вертольоту, а також з артилерії та мінометів.

Також з мінометів росіяни атакували і Середино-Будську громаду.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Отримав поранення цивільний. Також окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Відомо про двох потерпілих.