Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 26 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 70 вибухів.
Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів, також російський літак здійснив пуск 10-ти ракет типу НУРС.
Крім того, Білопільську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів та вдарили дронами-камікадзе.
По Краснопільській громаді з території РФ завдали удару ракетами з вертольоту, а також з артилерії та мінометів.
Також з мінометів росіяни атакували і Середино-Будську громаду.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Отримав поранення цивільний. Також окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Відомо про двох потерпілих.