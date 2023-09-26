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Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини.

Російські окупаційні війська обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 70 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів, також російський літак здійснив пуск 10-ти ракет типу НУРС.

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Крім того, Білопільську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів та вдарили дронами-камікадзе.

По Краснопільській громаді з території РФ завдали удару ракетами з вертольоту, а також з артилерії та мінометів.

Також з мінометів росіяни атакували і Середино-Будську громаду.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Отримав поранення цивільний. Також окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Відомо про двох потерпілих.

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