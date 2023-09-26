Головне за вівторок, 26 вересня: 20 бойових зіткнень, нещодавні вдалі операції СБУ

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Упродовж доби Росія завдала сімох ракетних та 73 авіаційних ударів і здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійські засоби, три райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 вересня – в нашій новині.

Нещодавно Сили оборони вдарили по пункту управління окупантів у Херсонській області HIMARS-ом. Під час удару в штабі проходила нарада офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Наводила вогонь на ворожий об'єкт СБУ, повідомили джерела LB.ua у Силах оборони України.

"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус «200», 7 – «300»", – зазначили співрозмовники редакції.

Унаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області знеструмлено сім російських населених пунктів. За даними джерел LB.ua у СБУ, дрон із вибуховим пристроєм спрямували співробітники саме цієї спецслужби.

Наші джерела в СБУ підтвердили, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. В результаті без світла залишилися сім населених пунктів.

"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", – додало джерело у Службі.

Атака на підстанцію відбулася сьогодні вночі.

Унаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, однак більшість з них взяли до себе родичі. Повними сиротами є близько 5,5 тисячі дітей, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, наразі в України триває реформа переходу з інтернатної системи утримання дітей на сімейні будинки. Однією з переваг останньої, на думку Жолнович, є фінансова складова.

На дитину, яка виховується в інтернаті, витрачається більше коштів, зокрема з обласних бюджетів. За утримання дітей в сімейних будинках сплачує держава.

"Ми виплачуємо 2,5 прожиткові мінімуми на кожну здорову дитину і 3,5 – на кожну з інвалідністю, якщо вона виховується у прийомній родині. У ту ж родину йде пенсія по втраті годувальника, соціальні стипендії тощо", – зазначила міністерка.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 26 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення партійної звітності.

Про це свідчить картка законопроєкту № 9419-1 на сайті Верховної Ради.

"Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій" Верховна Рада ухвалила в цілому 23 серпня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!