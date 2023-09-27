Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб

Упродовж минулої доби, 26 вересня, Сили оборони знищили близько 320 окупантів, 3 танки, засіб ППО, підводний човен та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 276 990 (+320) осіб,
- танків ‒ 4 675 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 950 (+4) од,
- артилерійських систем – 6 337(+38) од,
- РСЗВ – 792 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 534 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 948 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 792 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 927(+2).
Нагадаємо, учора ЗСУ відбили ворожі атаки в районі Сєверного на Донеччині та південніше Новодарівки на Запоріжжі. За добу росіяни здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Мар’їнки.