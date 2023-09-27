Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 26 вересня, Сили оборони знищили близько 320 окупантів, 3 танки, засіб ППО, підводний човен та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 276 990 (+320) осіб,
  • танків ‒ 4 675 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 950 (+4) од,
  • артилерійських систем – 6 337(+38) од,
  • РСЗВ – 792 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 534 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 948 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 792 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 927(+2).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили ворожі атаки в районі Сєверного на Донеччині та південніше Новодарівки на Запоріжжі. За добу росіяни здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Мар’їнки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies