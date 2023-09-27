Уночі 27 вересня росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, будівля підприємства. Двоє поранених.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що постраждали чоловіки 44 та 68 років. Обидва перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Зайнялася двоповерхова будівля, пожежу вдалося загасити.

Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Також пошкоджені шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, минулої ночі ворог тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Є пошкодженні цивільної інфраструктури, люди не постраждали.