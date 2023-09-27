Уночі 27 вересня росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, будівля підприємства. Двоє поранених.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він уточнив, що постраждали чоловіки 44 та 68 років. Обидва перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Зайнялася двоповерхова будівля, пожежу вдалося загасити.
Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Також пошкоджені шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.
Нагадаємо, минулої ночі ворог тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Є пошкодженні цивільної інфраструктури, люди не постраждали.