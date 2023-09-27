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У Херсонській області поранені 12 людей. Ворог бив протягом доби 119 разів

Серед пошкоджених будівель – навчальні заклади.

Протягом минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали двох ракетних ударів.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі", – написав він.

Обстріли продовжилися і з ранку. Сьогодні о 05:00 армія ворога вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. О 7:21 Прокудін попередив про можливі пуски керованих авіабомб по Херсону і закликав бути в укриттях.

Нагадаємо, що в Бериславі пошкоджено дах одного з відділень медичного закладу, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення. Ворог вдарив авіабомбою.

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