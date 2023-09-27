РФ перекинула свою нову 25-у армію уздовж межі між Донецькою та Луганською областями, – МО Британії

На думку британської розвідки, навряд РФ піде в наступ у найближчі тижні, натомість посилюватиметься на фронті.

У середині вересня РФ, швидше за все, вперше перекинула на війну свою нову 25-у загальновійськову армію. Це формування почало рух в Україну з кінця серпня.

Є дані про те, що підрозділи двох з 25 маневрених компонентів 25-ої армії – 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади – воюють на фронті на ділянці на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж межі між Донецькою та Луганською областями. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"З початку вторгнення Росія лише рідко зберігала незадіяне угруповання армії, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару", – зазначили британці.

Вони припустили, що Росія навряд піде в наступ протягом наступних тижнів, бо 25-а армія розгортається для посилення розтягнутої лінії фронту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QSg4h3lGYT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2023

13 вересня Міноборони Британії повідомило, що росіяни достроково перекинули на війну 25-у армію. Спершу вони планували задіяти її у грудні.

25-а загальновійськова армія існувала за часів Радянського Союзу і діяла під час Другої Світової війни. У 2023 росіяни вирішили відновити формування з цією назвою. Ще в серпні британська розвідка попереджала про підготовку росіян до посилення за рахунок двох великих формувань, одним із яких була 25-а армія.