Учора росіяни били по п’яти районах Харківщини, є поранений

Минулої доби, 26 вересня, ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. В місті пошкоджений житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

У селищі Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджені 2 приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У місті Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджені посіви озимої пшениці. Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, є влучання в інфраструктуру.

Під вогнем окупантів також були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, села Волохів Яр Ізюмського району, Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,8 га території та знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Снаряд влучив у житловий будинок, дістали поранень чоловік та жінка.

Днями під ворожими обстрілами опинилися п’ять районів Харківщини.