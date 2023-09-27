​На Донеччині загинув 21-річний лейтенант Костянтин Ковтун

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир розвідувального взводу батальйону особливого призначення штурмової бригади "Буревій", лейтенант Костянтин Ковтун.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Фото: В’ячеслав Чаус

"Війна забирає найкращих… Сьогодні Ніжинщина прощається ще з одним Героєм. Мої щирі співчуття начальнику Ніжинської районної військової адміністрації Григорію Ковтуну з приводу непоправної втрати – героїчної загибелі сина", – написав Чаус.

Життя захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання на території Донецької області 24 вересня 2023 року.