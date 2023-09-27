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​На Донеччині загинув 21-річний лейтенант Костянтин Ковтун

Захисник командував розвідувальним взводом. 

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир розвідувального взводу батальйону особливого призначення штурмової бригади "Буревій", лейтенант Костянтин Ковтун.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Фото: В’ячеслав Чаус

"Війна забирає найкращих… Сьогодні Ніжинщина прощається ще з одним Героєм. Мої щирі співчуття начальнику Ніжинської районної військової адміністрації Григорію Ковтуну з приводу непоправної втрати – героїчної загибелі сина", – написав Чаус.

Життя захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання на території Донецької області 24 вересня 2023 року.

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