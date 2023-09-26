Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини, голосуватимуть у жовтні, − BBC

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.

Про це пише BBC.

Торік у квітні РФ виключили з провідного правозахисного органу ООН після того, як Москва вторглася в Україну. Але тепер російські дипломати домагаються переобрання своєї країни в Раду на новий трирічний термін.

ВВС отримала копію позиційного документа, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

У документі Росія обіцяє знайти “адекватні рішення для проблем прав людини” і прагне не допустити перетворення Ради в “інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн”, посилаючись на Захід.

Дипломати сказали, що Росія сподівається відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та в її межах. Останні докази цих порушень були представлені Раді з прав людини вчора у звіті Комісії з розслідування ситуації в Україні. Ерік Моуз, голова комісії, заявив, що є докази воєнних злочинів, зокрема тортури, зґвалтування та напади на мирних жителів.

Два тижні тому в окремій доповіді спеціального доповідача ООН по Росії Мар’яни Кацарової йдеться, що ситуація з правами людини в Росії також “суттєво погіршилася”, а критики вторгнення піддаються свавільним арештам, тортурам і жорстокому поводженню.

Рада ООН з прав людини розташована у Женеві і складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін. На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дипломати заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. На їхню думку, цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

У російському документі, поширеному в ООН, йдеться, що вона хоче “просувати принципи співпраці та зміцнення конструктивного взаємоповажного діалогу в Раді з метою пошуку адекватних рішень щодо прав людини”. Росія використовуватиме своє членство, “щоб запобігти посиленню тенденції перетворення Ради на інструмент, який служить політичній волі однієї групи країн”. Кремль не хоче, щоб ця група “карала нелояльні уряди за їх незалежну та зовнішню політику”.

У доповіді, підготовленій цього місяця трьома передвиборчими групами − UN Watch, Фондом прав людини та Центром з прав людини Рауля Валленберга, − зроблено висновок про те, що Росія “не відповідає вимогам”.

“Переобрання Росії в Раду зараз, поки її війна з Україною все ще триває, буде контрпродуктивною для прав людини і стане сигналом про те, що ООН несерйозно ставиться до притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні”, − йдеться у доповіді.

Великобританія заявила, що “рішуче виступає проти” пропозиції Росії знову приєднатися до Ради. “Широко поширені докази порушень Росією прав людини в Україні та проти її власних громадян, включно з тими, на яких наголосив спеціальний доповідач ООН щодо Росії минулого тижня, демонструють повну зневагу Росії до роботи Ради”, − заявив речник міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, юристи, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні. Правозахисники документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення російському президенту Володимиру Путіну.