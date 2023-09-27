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Росіяни обстріляли за добу 7 населених пунктів Донеччини, без жертв

Пошкоджені 37 цивільних об’єктів.

Росіяни обстріляли за добу 7 населених пунктів Донеччини, без жертв

Протягом минулої доби армія РФ обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", авіацію, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини. 

Окупаційні війська зосередили вогонь на містах Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Слов’янськ, Часів Яр, селі Зоря. Пошкоджені 37 цивільних об‘єктів – 22 житлових будинки, автостанція, кафе, торгові павільйони, підприємство, ангар, лінії електропередач.

Ракету С-300 ворог спрямував на Слов’янськ. Є влучання у будівлю кафе, торгові павільйони, автостанцію, підприємство. Інформації щодо постраждалих серед цивільного населення не надходило. З "Ураганів" росіяни гатили по Костянтинівці, пошкодили 15 приватних будинків, лінію електропередач.

Окупанти продовжують знищувати Авдіївку. Минулої доби місто зазнало 7 ворожих атак, серед яких – два авіаудари. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирні та 1 приватний будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано багатоповерховий будинок у Часовому Яру та приватну оселю в Сіверську.

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Нагадаємо, за добу 25 вересня окупанти здійснили 19 обстрілів Донеччини. Під вогнем ворога перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено 13 житлових будинків, господарська споруда, кафе, будівля автовокзалу, будівля ринку. За добу по області двоє людей загинуло.

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