Учасники поскаржились, що в серпні влада вирішила втретє змінити місце для будівництва кладовища - за 20 км по Одеській трасі, біля цвинтаря, де ховали німецьких окупантів.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 26 вересня, у Києві на Майдані Незалежності родини загиблих захисників та захисниць провели акцію «Голоси полеглих Героїв», де розповіли про затягування відкриття Національного військового кладовища.

Родичи загиблих кажуть, що вони досі не можуть поховати своїх дітей, чоловіків, братів і побратимів. Їм немає, куди принести квіти, зібратися в День народження чи річницю загибелі українських Героїв.

Вони нагадали, що з літа 2022 року іде пошук ділянки під Національне військове кладовище, але цей задум не було реалізовано до сьогодні. Урни з прахом героїв перебувають на тимчасовому зберіганні у крематорії, або у родин вдома.

Восени 2022 року родинам загиблих пообіцяли Національне військове кладовище в столиці, щоб з належними почестями шанувати героїв.

Але в серпні вирішили втретє змінити місце для будівництва Національного військового кладовища, за словами родичів, відсунути його подалі від очей, за 20 км по Одеській трасі, біля цвинтаря, де ховали німецьких окупантів, які загинули під час Другої світової війни.

Учасники акції кажуть, що це зневага до героїв та їх родин. Кабмін затягує процес відкриття кладовища для військових. Загиблі за Україну герої мають права на вшанування і поховання в столиці, а не на трасі біля Німецького цвинтаря.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, раніше такий мітинг пройшов на Майдані Незалежності 30 червня цього року.