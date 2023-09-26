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Гуменюк: унаслідок нічної атаки пошкоджено міжнародний пункт пропуску

Був ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. 

Гуменюк: унаслідок нічної атаки пошкоджено міжнародний пункт пропуску
Фото: скріншот

Унаслідок нічної атаки по Одеській області пошкоджено міжнародний пункт пропуску. У Херсонській області росіяни продовжують використовувати тактичну авіацію та спрямовувати керовані авіабомби на населені пункти. Є інформація про трьох загиблих і щонайменше вісім поранених за минулу добу, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону дані щодо зони відповідальності її військ.

Крім Херсонської, ворог уночі атакував з повітря Одеську область. Атака була спрямована на припортову та прикордонну інфраструктуру.

"Подунав'я зокрема потерпало. Внаслідок влучання там є факт загорання автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація про двох постраждалих водіїв – отримали вже медичну допомогу", – повідомила Гуменюк.

Був ризик і для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. 

По Кривому Рогу ворог вдарив балістичною ракетою. Також – завдав ракетного удару по Миколаївській області.

Гуменюк додала, що під час минулої масованої атаки ворог атакував із підводного човна практично не виводячи його з місця базування – бухти Новоросійська. Зараз підводний човен із "Калібрами" залишається у пункті базування.

Нагадаємо, ворог уночі також атакував Черкаську область. Є влучання в об'єкт інфраструктури, даних про поранених у ОВА немає. 

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