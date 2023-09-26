Чому російські пропагандисти мають бути покарані за злочин геноциду

Що керувало простими російськими солдатами, які катували і вбивали чоловіків, жінок та дітей у Бучі, Ягідному, Херсоні? Чи може таке вчинити “людина, яка просто виконує наказ”, не засліплена ненавистю, яка культивується в російському інформаційному просторі?

Фото: Оперативний ЗСУ

Російські пропагандисти — співучасники воєнних злочинів кремлівського режиму. Для тих, хто професійно працює з інформацією, це ясно як день. Майже десять років триває російська агресія проти України, вагомою складовою якої є пропаганда. Працівники російських державних медіаресурсів роками розпалювали ненависть та закликали до знищення українців як нації. Тобто, до геноциду.

Російська дезінформація – це злочин агресії проти України, і ті хто її створює та поширює, мають сісти на лаву міжнародного трибуналу і понести справедливе покарання.

Відповідно до статті другої Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, геноцид — це низка злочинних дій, вчинених з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. “Геноцидна риторика” означає публічне підбурювання до таких дій.

Історія знає приклади. Прокурори Міжнародного трибуналу щодо Руанди звинувачують засновника Радіо тисячі пагорбів, руандійського олігарха Фелісьєна Кабугу у використанні такої риторики, створенні “найпотужнішої зброї для вчинення геноциду”.

Інститут масової інформації об’єднався з колегами-медійниками, правоохоронцями, юристами, щоб зібрати докази і покарати (про)російських пропагандистів. Їм не вдасться сховатися за званням журналіста. Саме журналісткою себе називає, до прикладу, керівниця Russia Today Маргаріта Сімоньян, яка закликає до ядерного удару по Україні.

Ми в ІМІ складаємо досьє на менеджерів, головних редакторів, керівників редакцій, ведучих, які поширюють пропаганду, та тих, хто виробляє пропагандистські меседжі.

Так, Антон Красовський в ефірі RT закликав топити українських дітей та спалювати їх у власних хатах. А перед цим погрожував спалити українців на Хрещатику разом з українською Конституцією.

"Мы заберём у вас Конституцию и сожжем её на Крещатике"

Ведучий “Россия-1” Дмітрій Кісєльов намагався виправдати “спецоперацію” тим, що Росію не влаштовує ділення людей на сорти, а саме це нібито здійснює Київ. Він же розповідав про “українських карателів” на Донбасі та “розквіт безкарності” з дозволу влади.

Від риторики, нібито Росія б’є “лише по воєнних об’єктах”, пропагандисти перейшли до виправдання бомбардувань цивільної інфраструктури. Ці їхні заклики підпадають під визначення прямого та публічного підбурювання до вчинення геноциду.

Фото: надане автором

У 2023 році Інститут масової інформації виявив щонайменше 46 незаблокованих російських та орієнтованих на закордонну аудиторію проросійських Youtube-каналів, які поширюють пропаганду і закликають до насильства. Серед таких Youtube-каналів – канал міноборони РФ “Звезда”, “СПАС-СТРИМ”, “Соловьев LIVE”, “Царьград ТВ” тощо. Деякі з них містять ролики з кадрами незаблюрених тіл із серйозними травмами, а сім інших каналів – кадри зі знищенням української військової техніки (зокрема, разом з військовими).

Дуже прикро, що цивілізований сервіс допомагає найбільшому злу 21 століття здійснювати геноцид суверенного народу.

Важливо, що людожерські заклики росіян помітні не лише нам. У січні Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про те, що російська офіційна риторика має ознаки публічного підбурювання до геноциду і може свідчити про геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину.

Попри це, незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже кілька разів оголошувала, що не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Проте розслідування триває. Це означає, що громадянському суспільству, правникам та правоохоронцям потрібно ще більше об’єднати зусилля, щоб рано чи пізно ті, хто здійснює геноцид і закликає до нього, отримали справедливе покарання.

Автор: Оксана Романюк, директорка ГО "Інститут масової інформації"