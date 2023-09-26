27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти збираються виселити частину мешканців Горлівки, щоб розквартирувати своїх військових, – ЦНС

Людей будуть вивозити незалежно від їхнього бажання. 

Окупанти збираються виселити частину мешканців Горлівки, щоб розквартирувати своїх військових, – ЦНС
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти готуються “евакуювати” частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки.

Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Це подається як турбота про населення, хоча де-факто це шоу в межах створення пропагандистської картинки. 

На місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових. Людей мають вивезти на територію РФ.

Нагадаємо, окупанти відмовляють у виплатах на дітей, якщо ті не отримали паспорт РФ. Росіяни шантажують самотніх батьків дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies