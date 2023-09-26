Окупанти збираються виселити частину мешканців Горлівки, щоб розквартирувати своїх військових, – ЦНС

Людей будуть вивозити незалежно від їхнього бажання.

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти готуються “евакуювати” частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки.

Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Це подається як турбота про населення, хоча де-факто це шоу в межах створення пропагандистської картинки.

На місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових. Людей мають вивезти на територію РФ.

Нагадаємо, окупанти відмовляють у виплатах на дітей, якщо ті не отримали паспорт РФ. Росіяни шантажують самотніх батьків дітей.