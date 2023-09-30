СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знищила в українських бібліотеках понад 200 млн книжок

Окупанти зруйнували 220 бібліотек.

Росія знищила в українських бібліотеках понад 200 млн книжок
Фото: Олександр Рудоманов

За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала в Україні понад 220 бібліотек.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Близько 400 споруд було пошкоджено, знищено майже 200 млн примірників книжкового фонду. 

“Втім окупантам не вдасться знищити нашу ідентичність. Ми все відбудуємо, а книжкові фонди відновимо, натомість Росія відповість у судах за свої злочини”, − зазначив обмудсман.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, росіяни виділили 360 мільйонів рублів (106 млн грн) на знищення українських бібліотек на окупованих територіях.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з РФ та Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies