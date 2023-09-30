Росія знищила в українських бібліотеках понад 200 млн книжок

За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала в Україні понад 220 бібліотек.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Близько 400 споруд було пошкоджено, знищено майже 200 млн примірників книжкового фонду.
“Втім окупантам не вдасться знищити нашу ідентичність. Ми все відбудуємо, а книжкові фонди відновимо, натомість Росія відповість у судах за свої злочини”, − зазначив обмудсман.
Нагадаємо, росіяни виділили 360 мільйонів рублів (106 млн грн) на знищення українських бібліотек на окупованих територіях.
У червні президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє ввезення та розповсюдження книжок з РФ та Білорусі.