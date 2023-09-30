СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Маляр передала свої обов'язки новій заступниці міністра оборони Наталії Калмиковій

Раніше вона працювала радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ.

​Маляр передала свої обов'язки новій заступниці міністра оборони Наталії Калмиковій
Наталія Калмикова

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр передала всі свої справи новій заступниці Наталії Калмиковій.

Про це Маляр повідомила у фейсбуці.

"Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони. Вчора справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", - написала вона і опублікувала спільне фото, зроблене ще в дні звільнення Києва та області.

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони. Зокрема, заступницею з питань соціального розвитку стала Наталія Калмикова. 

Із лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. До цього працювала радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

18 вересня уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, в тому числі Ганну Маляр

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies