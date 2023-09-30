​Маляр передала свої обов'язки новій заступниці міністра оборони Наталії Калмиковій

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр передала всі свої справи новій заступниці Наталії Калмиковій.

Про це Маляр повідомила у фейсбуці.

"Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони. Вчора справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", - написала вона і опублікувала спільне фото, зроблене ще в дні звільнення Києва та області.

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони. Зокрема, заступницею з питань соціального розвитку стала Наталія Калмикова.

Із лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. До цього працювала радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

18 вересня уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, в тому числі Ганну Маляр.