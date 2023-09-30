Правоохоронці затримали посадовців, які вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності батьку.

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну групу посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення інвалідності його батькові, що давало би змогу завершити службу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.

"Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії. Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи", - зазначили в ДБР.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучили майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Нагадаємо, раніше в ДБР розповіли, як під час затримання підозрювані в хабарництві намагалися позбутися грошей. Так, наприклад, в Одесі під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота і намагався з'їсти. У Краматорську співробітниця міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. А в Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.