На сході росіяни залучають стратегічні резерви, - Сили оборони

На східному напрямку Росія вже розгорнула 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. Ця армія новосформована, збиралась протягом останнього року з різного контингенту – це і мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулась уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп’янському напрямку», - сказав Євлаш.

За його словами, 25 армія РФ складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак вона оснащена переважно старою технікою.

«В цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються за рахунок того озброєння, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану», - зазначив Євлаш.

Він додав, що ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.

«Навіть із перехоплень ми фіксуємо, що військовослужбовці, які вже були і відчули на собі міць ЗСУ, кажуть, що бажає кращого їхня підготовка, оскільки вони «необстріляні» та мають проблеми із технікою та особовим складом. Це вже стратегічні резерви продовжує залучати Росія, що вказує на недостатню кількість і особового складу, оскільки тактичні резерви вже всі вичерпані. Більше того, ця армія планувалася для залучення на зимовий період, проте через брак особового складу вони вже вводять її», - пояснив речник.

Нагадаємо, що в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.