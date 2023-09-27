Кабмін призначив міністру оборони Умєрову заступників

Серед них - Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

Кабінет Міністрів призначив заступників міністра оборони України.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступниками Рустема Умєрова стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

За словами Умєрова, Джигир буде заступником із питань фінансів.

"Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником Міністра фінансів України. У Юрія понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії", - зазначив міністр оборони.

Калмикова відповідатиме за питання соціального розвитку. Із лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього працювала радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею глави фонду "Повернись живим".

Черногоренко куруватиме напрям цифрового розвитку. Вона керувала проєктом "Армія дронів", а з 2018 року є проєктним координатором електронних послуг як єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів у "Дії".

За словами глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, Черногоренко працювала з ним від заснування Мінцифри.

Нагадаємо, 18 вересня уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, серед яких були Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Ганна Маляр, Денис Шарапов, Андрій Шевченко, Віталій Дейнега і Костянтин ващенко.

При цьому першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, залишили.

Їхнє звільнення відбулося на тлі заміни міністра Олексія Резнікова, після якого міністерство очолив Рустем Умєров. Призначення провели на тлі гучних скандалів із закупівлями та ймовірними зловживаннями.