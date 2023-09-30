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​«Це війна інтелектів»: як воюють ударні fpv-дрони під Бахмутом та Кліщіївкою

За день підрозділ відправляє щонайменше 20 ударних дронів загальною вартістю близько 10 тисяч доларів.

Бійці 92-ої бригади ЗСУ розповіли і показали, як воюють ударними FPV-дронами під Бахмутом та Кліщіївкою

«FPV-дрони – це така маленька штучка за пів тисячі доларів, яка дуже часто може спрацювати краще за артилерію», - розповідає «Дарвін», оператор роти ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92-ої бригади ЗСУ. 

За день підрозділ відправляє щонайменше 20 ударних дронів загальною вартістю близько 10 тисяч доларів. З них щонайменше кілька влучають в техніку противника. 

Наприклад, на відео щойно підбита FPV-дроном російська самохідна артилерійська установка «НОНА-С», ціна якої коливається від 400 до 800 тисяч доларів. «Їхні артилерійські розрахунки є пріоритетною ціллю, як і ми для них є пріоритетною ціллю. Нас шукають, бо ми для них завдаєм дуже багато клопоту», - розповідає Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92 бригади ЗСУ. 

Більше про бойові вильоти під Бахмутом – читайте скоро в репортажі кореспондентки Інни Варениці на LB.ua.

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