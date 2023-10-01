Головне за ніч та ранок неділі, 1 жовтня: масована атака дронів на Черкащину, День захисників і захисниць

Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Виникли пожежі на складських приміщеннях - зокрема де зберігалось зерно.

"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - заявив Табурець.

У неділю вночі окупанти здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда в тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ у Росії).

Загалом Сили оборони зафіксували пуски приблизно 30 ударних дронів. Знищити вдалося 16 «шахедів», повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 жовтня - в нашій новині.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби, 30 вересня, Збройні сили знищили понад 440 окупантів, 11 танків, 7 бронемашин, 30 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 278 570 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на неділю, 1 жовтня, Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб. Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону.

Внаслідок обстілів постраждали четверо людей, ще одна людина перебуває під завалами.

"Цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами. Після обстрілів на околиці Херсона зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу", – зазначив Толонніков.

Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників і захисниць зі святом й пообіцяв, що ніхто не зможе відключити українську стійкість та відвагу.

Відеопривітання президент України опублікував на офіційній сторінці у Facebook.

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!» – зазначає Зеленський.

Сьогодні о 9-й ранку в Україні вшанували пам'ять героїв загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Докладніше – в новині.

На виборах у Словаччині, яка є сусідкою України, за попередніми результатами після підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія "Smer" набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

З такими результатами розподіл мандатів може виглядати наступним чином: партія Фіцо – 42, "Прогресивна Словаччина" – 31, "Голос" Пеллегріні – 27, блок Матовича – 16, християнські демократи – 13, SaS – 11, Словацька національна партія – 10.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!