На Таврійському напрямку за добу українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога, – Тарнавський

Зокрема, знищено 8 артилерійських систем та мінометів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога.

Про це ввечері 30 вересня повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

“На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань”, - повідомив Тарнавський.

Він зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні - 84, поранені - 163, полон - 1).

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, декілька днів тому мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон. Зокрема, окупанти використовують бетоновози.