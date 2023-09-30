Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

На Таврійському напрямку за добу українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога, – Тарнавський

Зокрема, знищено 8 артилерійських систем та мінометів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку за добу українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога, – Тарнавський
скріншот відео
Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

На Таврійському напрямку українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки ворога. 

Про це ввечері 30 вересня повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

“На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань”, - повідомив Тарнавський. 

Він зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні - 84, поранені - 163, полон - 1). 

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, декілька днів тому мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон. Зокрема, окупанти використовують бетоновози.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies