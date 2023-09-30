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Український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування

Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.

Український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. 

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

“Машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції”, - розповів міністр.  

Він опублікував фото із готовим експериментальним зразком, який успішно пройшов польові випробування. За словами Федорова, зараз команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва. 

Нагадаємо, минулого тижня Михайло Федоров повідомив, що українські військові випробовують на передовій іншого безпілотного робота Ironclad. Робот допомагає штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

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