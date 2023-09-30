​Росіяни готують виставку, щоб створити ілюзію міжнародної підтримки окупації України, - Центр нацспротиву

Кремль не припиняє спроб створити ілюзію міжнародної підтримки окупації України. Так, у листопаді росіяни відкриють в москві, на території ВДНГ, виставку-форум "Росія", яка триватиме до 12 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ми б на неї не звернули увагу якби не важливий нюанс – вся виставка спрямована на “легалізацію” окупації. Виставка, яка буде доступна й в онлайн (англомовна версія) матиме специфічні інтерактиви такі як “вгадай місто за фотографією”, де будуть демонструвати фото українських міст", - йдеться в повідомленні.

Ще однією "експозицією" буде так званий "міст часу", в якому пропагандисти будуть доводити, що окуповані території є Росією.

На виставку вже готуються відрядити представників окупаційних адміністрацій.

"Кожен учасник пропагандистської виставки є посібником окупантів й нестиме відповідальність за свої діяння після деокупації українських земель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голов ОП Андрій Єрмак попередив про нову інформацію кампанію росіян із дискредитації Зеленського.