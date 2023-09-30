Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.

Про це повідомляє Militarnyi із посиланням на Міноборони Чехії.

Розгортання виробництва цієї вогнепальної зброї на українських потужностях названо серед “флагманських” проектів українсько-чеської співпраці, яку обговорювали на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві.

Штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka будуть виготовляти в Україні під брендом “Sich” (“Січ”).

Штурмова гвинтівка CZ BREN 2 калібру 5,56 мм

Окрім того чехи допоможуть українцям налагодити лінію виробництва боєприпасів. Цей проект втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Зазначається, що штурмові гвинтівки CZ BREN 2 вже перебувають на озброєнні українських бійців.

Штурмова гвинтівка CZ BREN2 розроблена чеською компанією CZ-UB як удосконалена версія CZ-805 BREN.

Зброя випускається серійно й стоїть на озброєнні Чеської армії.

Він був уперше показаний публіці у 2015 році. У 2017 році цей автомат був прийнятий на озброєння армії Чеської республіки.

Штурмова гвинтівка використовує газовідвідну автоматику з коротким ходом газового поршня та замиканням затвора. Автомат має швидкозмінний ствол, що дозволяє швидко змінювати довжину, так і калібр.

Ствольна коробка виконана з алюмінієвого сплаву, коробка ударно-спускового механізму разом з пістолетною рукояткою та приймачем магазину виконані із пластику.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Зокрема, йде робота над тим, щоб виробляти в Україні системи ППО.

Зазначимо, виробник Bayraktar інвестує $100 млн у проєкти в Україні. За словами очільника компанії, нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.