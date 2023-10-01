Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани

Окупанти змушені розконсервовувати застарілі засоби ППО. 

Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Фото: скриншот відео

Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”. 

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”. 

“Наш агент зафіксував перекидання ЗРК «Оса» та особовий склад російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що окупанти змушені розконсервовувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Більш сучасніші засоби, у свою чергу, планомірно знищуються українськими силами. 

Нагадаємо, минулого тижня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що удари української армії по Криму та РФ демонструють неспроможність російських систем ППО. Це робить системи російської ППО менш прибутковими на світових ринках озброєнь. Крім того, населення РФ та особливо великий російський бізнес починають відчувати на собі вплив війни.

Раніше Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вдень 22 вересня штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялось про десятки загиблих та поранених окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies