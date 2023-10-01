Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани

Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Наш агент зафіксував перекидання ЗРК «Оса» та особовий склад російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти змушені розконсервовувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не можуть закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Більш сучасніші засоби, у свою чергу, планомірно знищуються українськими силами.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що удари української армії по Криму та РФ демонструють неспроможність російських систем ППО. Це робить системи російської ППО менш прибутковими на світових ринках озброєнь. Крім того, населення РФ та особливо великий російський бізнес починають відчувати на собі вплив війни.

Раніше Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вдень 22 вересня штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялось про десятки загиблих та поранених окупантів.