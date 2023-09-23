Ми демонструємо неспроможність російських систем ППО, – Буданов про удари по Криму та РФ

Це робить системи російської ППО менш прибутковими на світових ринках озброєнь. Крім того, населення РФ та особливо великий російський бізнес починають відчувати на собі вплив війни.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю The War Zone, що ударами по окупованому Криму та Росії Україна, серед іншого, демонструє неспроможність російських систем ППО якісно виконувати свою функцію.

Журналіст запитав Буданова, чи він досі вірить, що Україна поверне Крим цього року чи контрнаступ продовжиться в наступному році.

“Наша контрнаступальна операція почалася на початку літа і триває досі. Вона не зупинилася. І, як ви правильно сказали, я не начальник Генштабу. Тому питання щодо темпів і ходу контрнаступальної операції слід адресувати Генеральному штабу. Але якщо говорити про Крим, то ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання”, – сказав Буданов.

Він зазначив, що росіянам не вистачає ППО для захисту всієї захопленої ними території, а також території самої Росії.

“Їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть обійтися меншою обороною… Ми робимо ці діри в загальному охопленні ППО… Крім того, ми виснажуємо їхні запаси ракет ППО, тому що вони не безмежні. І з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь”, - зазначив Буданов.

Він також відповів про можливу причетність українських військових до атак на території самої РФ.

“Скажімо так, офіційно [напади на Москву] ми ніколи не підтверджували (сміється), і я залишатимуся на цій позиції. Але я можу поділитися своєю думкою щодо тих ударів. Всі перераховані вище фактори чітко впливають на удари всередині Росії. Особливо, коли ми говоримо про очевидне зниження попиту на російську зброю, тому що коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто вже не хоче купувати російські системи ППО. І це для них дуже боляче”, - пояснив Буданов.

Крім того, за його словами, населення Росії та особливо великий російський бізнес починають відчувати на собі вплив війни. До цього вона для них йшла лише на екранах телевізорів. Це підриває віру населення РФ у "всемогутній російський режим".

"Вони починають ставити логічні питання, як-от: "Де наша ППО, яка має нас захищати?", та звинувачувати владу, що вона вкрала всі гроші", - сказав він.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вдень 22 вересня штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.

21 вересня СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.