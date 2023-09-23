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Окупанти за добу вбили одного жителя Донеччини

Ще одна людина зазнала поранень.

Окупанти за добу вбили одного жителя Донеччини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Окупанти за минулу добу вбили одного жителя Донеччини.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

“Росія вбиває цивільних! За 22 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Серебрянці”, – написав Ігор Мороз.

За його даними, ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок артобстрілу росіян загинула 82-річна жителька Оріхова. Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, 3 отримали поранення. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань і травмованих немає.

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