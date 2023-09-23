Окупанти за добу вбили одного жителя Донеччини

Ще одна людина зазнала поранень.

Окупанти за минулу добу вбили одного жителя Донеччини.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

“Росія вбиває цивільних! За 22 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Серебрянці”, – написав Ігор Мороз.

За його даними, ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок артобстрілу росіян загинула 82-річна жителька Оріхова. Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, 3 отримали поранення. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань і травмованих немає.