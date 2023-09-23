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Українські бійці за добу ліквідували більше 500 російських окупантів, – Генштаб ЗСУ

Також у окупантів, серед іншого, поменшало артилерійських систем на 33 одиниці та танків на 11 одиниць.

Українські бійці за добу ліквідували більше 500 російських окупантів, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Генштаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 275460 (+510) осіб / persons, 
  • танків / tanks ‒ 4655 (+11) од, 
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8912 (+21) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems – 6210 (+33) од, 
  • РСЗВ / MLRS – 789 (+4) од, 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 530 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4867 (+8),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1518 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8716 (+26) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 912 (+0).

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вчора штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.

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